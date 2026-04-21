Во сколько обошлась Франции война в Иране?

Экономические последствия кризиса в Иране обошлись Франции от 4 до 6 миллиардов евро.

Как передает Day.Az, об этом заявил во вторник министр финансов Франции Ролан Лескюр.

С начала конфликта на Ближнем Востоке наблюдается резкий рост доходности облигаций, и последующее удорожание государственных заимствований увеличивает расходы бюджета еще на 3,6 миллиарда евро, заявил Лескюр в эфире радиостанции RTL.

Министр заявил, что изложит планы по замораживанию некоторых расходов на встрече с законодателями во вторник, подчеркнув, что правительство не будет прибегать к прямому сокращению бюджета, пишет Reuters.

Он добавил, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявит во вторник вечером о новых мерах, направленных на помощь потребителям в преодолении последствий повышения цен на энергоносители, с особым акцентом на людей, которые используют автомобили для работы.

Франция, которая и без того имеет один из крупнейших бюджетных дефицитов в еврозоне, может позволить себе только меры поддержки, строго направленные на тех, кто больше всего в них нуждается, заявило правительство. До сих пор оно сосредоточивалось на экстренных субсидиях на топливо для транспортного, рыболовного и сельскохозяйственного секторов.