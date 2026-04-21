Мощный взрыв на электростанции в Бухаресте

В Бухаресте произошел мощный пожар на теплоэлектростанции "CET Vest".

Как передает Day.Az, по данным зарубежных СМИ, причиной возгорания стал взрыв электрического трансформатора, в котором находилось около 30 тонн масла.

На место происшествия были направлены пять пожарных бригад, которым удалось полностью ликвидировать огонь в течение нескольких часов.

Информации о пострадавших нет.

Компания Elcen сообщила о полном восстановлении электроснабжения. Однако в результате инцидента более 2 тысяч жилых кварталов Бухареста остались без горячей воды и отопления.

По предварительным оценкам, полное восстановление инфраструктуры на станции может занять до одного года.