Трамп призвал Иран освободить 8 женщин от смертной казни

Президент США Дональд Трамп призвал Иран освободить 8 женщин, приговоренных к смертной казни.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в Truth Social.

"Обращаюсь к лидерам Ирана, которые скоро будут вести переговоры с моими представителями: если вы освободите этих женщин, я это очень высоко оценю. Уверен, они отнесутся к этому с глубоким уважением. Пожалуйста, не причиняйте им вреда. Это станет отличным началом для переговоров", - заявил Трамп.