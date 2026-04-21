В результате инцидента в бакинском метро есть пострадавшие

Сегодня в связи с инцидентом в бакинском метро из Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи на место происшествия было направлено 21 бригада скорой помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, в Сабунчинский медицинский центр были госпитализированы две женщины: одна на 25-й неделе беременности, другая - 43-летняя женщина с травмой правого плеча.

Помощь на месте была оказана 9 людям, страдавшим от артериальной гипертензии и реакции на стресс.

Напомним, что около 12:10 на перегоне "Улдуз-Нариманов" произошел инцидент в бакинском метро: из-за короткого замыкания в межстанционном кабеле было отключено напряжение в контактной сети. Поскольку для обеспечения движения поездов используется электроэнергия, прекращение подачи высоковольтного электричества сделало невозможным движение поездов на этом участке.