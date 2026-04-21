https://news.day.az/politics/1829421.html Президент Латвии прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО Новость обновляется
21 апреля Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
