В Шуше построят новые жилые здания
В Шуше начинается реализация проекта по строительству новых жилых зданий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, строительство будет вестись в рамках второго этапа на территории массива D-3 города.
В рамках данного этапа предусмотрено возведение 7 новых жилых домов, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории.
Согласно информации, Управление государственного заповедника города Шуша уже завершило соответствующие подготовительные процедуры и заключило контракт с Diler İnşaat.
Стоимость работ по контракту определена на уровне 29,4 миллиона манатов.
