В Шуше построят новые жилые здания

В Шуше начинается реализация проекта по строительству новых жилых зданий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, строительство будет вестись в рамках второго этапа на территории массива D-3 города.

В рамках данного этапа предусмотрено возведение 7 новых жилых домов, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории.

Согласно информации, Управление государственного заповедника города Шуша уже завершило соответствующие подготовительные процедуры и заключило контракт с Diler İnşaat.

Стоимость работ по контракту определена на уровне 29,4 миллиона манатов.