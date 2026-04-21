В Британии этим лицам будет запрещено покупать сигареты пожизненно

Парламент Великобритании утвердил "Закон о табачных изделиях и вейпах" (Tobacco and Vapes Bill), который вводит пожизненный запрет на продажу сигарет для всех, кто родился 1 января 2009 года или позже.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Independent.

Законодательный акт призван создать "свободное от курения поколение", навсегда закрыв доступ к табачным изделиям для граждан в возрасте 17 лет и младше. После получения королевской санкции закон наделит министров новыми полномочиями регулировать табачную, вейпинговую и никотиносодержащую продукцию, включая контроль над вкусовыми добавками и упаковкой.