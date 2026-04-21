Парад "великих комбинаторов" в Армении

Автор: Акпер Гасанов

"Вы не поверите, как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей: с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами и нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве", - такие речи лились из уст "гроссмейстера" О. Бендера, который решил осчастливить своим посещением славный город Васюки.

Кем в реальности был этот "гроссмейстер", а также чем закончился его сеанс одновременной игры с васюкинцами, коих он в итоге банально обобрал, знают все, читавшие роман "12 стульев". Но вот в чем изюминка нынешней общественно-политической ситуации в Армении: там "великих комбинаторов" - пруд пруди. Прямо парад какой-то, командовать которым мечтает каждый, кто решил предстать в подобной ипостаси.

Одним из таких, жаждущих признания в качестве главного армянского "великого комбинатора", является Армен Ашотян. Да, тот самый экс-министр образования РА, "говорящая голова" третьего президента РА Сержа Саргсяна, скинутого с пьедестала в результате "шашлычной революции". И вот он в период правления своего партайгеноссе активно изображал из себя сторонника демократии и европейских ценностей.

Но теперь Ашотян испытывает такую личную неприязнь ко всей этой европейской политической тусовке, что не только есть не может, но и публично подозревает ее в пакостях, похлеще тех, к коим, по словам "гроссмейстера" Бендера, прибегал Ласкер. И тут, чтобы все было предельно понятно в данной истории, укажу на две даты.

Итак, 8-ой саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване 4 мая. Также запланировано проведение первого саммита Армения-ЕС (4-5 мая). А 8 мая в Армении начинается официальная агитационная кампания по выборам в парламент. И вот на близости этих дат решил Ашотян построить свой обвинительный словесный ряд.

"Проведение 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване - прямая поддержка премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - изрек Ашотян. По его словам, проблема заключается не в формате саммита, а во времени его проведения и предполагаемых целях. Армен подчеркнул, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается использовать данное мероприятие во внутриполитических целях, связывая его с протекающими в стране предвыборными процессами.

В общем, если послушать Ашотяна, то получается, что Пашинян крутит и вертит всеми европейскими политиками, как ему вздумается. Они, включая президента Франции Макрона, который также прилетит в Ереван на указанный саммит, согласно умозаключению Арменчика, являются чем-то вроде "звезд эстрады", которых политики затаскивают на свои мероприятия для поднятия упавшего рейтинга.

"Этот саммит Никол Пашинян попытается превратить в свое предвыборное празднество, в свой предвыборный пир. Очевидно, что Пашинян, помимо повышения уровня мер безопасности, сделает все для того, чтобы европейские лидеры - а это представители примерно 40 стран - были изолированы от Армении и армянского народа", - сетовал Ашотян.

Странно, что обошлось без жалоб на сигары, коими участники саммита будут обкуривать собравшихся, а также на дороговизну и количество коньяка, который будет литься в эти дни. Но как-то все это мелко выглядит со стороны Ашотяна. Словно жалоба импотента на соседа, имеющего регулярный успех у противоположного пола. При этом непонятно, что в итоге предлагает Армен. Предложения отменить саммит в Ереване, если что, не прозвучало.

Так что, как ни крути, сетовать ему и всей этой шобле "реваншистов" нужно на себя. Вот и шеф Арменчика, бывший карабахский сепаратист Сержик Саргсян, не по своей воле отправился в пешее эротическое путешествие. Его туда отправили Никол Пашинян и армянский народ. В том же направлении шествует и Роберт Кочарян, который очень хотел бы использовать итоги 44-дневной войны 2020 года для свержения действующей власти. Но ничего путного из этого у него не вышло.

Не выйдет и ныне. Особенно если принять во внимание публичную свару между окружением Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Да и у олигарха Самвела Карапетяна ничего не получится. Хотя он и от гражданства России и Кипра готов отказаться, да и денег тратит на всю эту авантюру немерено. А знаете, почему фиаско всей этой компании жаждущих власти является предрешенным? Потому что они ведут Армению к новой войне. В то самое время, когда уже установлен мир и есть большие шансы, что он станет прочным и долгосрочным.