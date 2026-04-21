В Азербайджане выявлены нарушения на 157 контрольных объектах

В ходе проверок, проведённых на 157 контрольных объектах в 2025 году и первом квартале 2026 года, выявленные недостатки были устранены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на заседании коллегии, состоявшемся в министерстве финансов Азербайджана.

Было сказано, что что финансовые нарушения были устранены, обеспечена уплата в государственный бюджет сумм, уклонённых от налогообложения, а также благодаря мерам предварительного финансового контроля предотвращены излишние расходы. В то же время, в отношении должностных лиц, нарушивших требования законодательства, были приняты административные и дисциплинарные меры, а в ряде случаев материалы были переданы в правоохранительные органы.

На заседании коллегии было подчеркнуто, что для повышения эффективности контрольных мер широко применяется риск-ориентированный подход и современные методы анализа, а также усиливается интеграция информации, полученной через "Цифровую информационную систему государственных финансов" и другие электронные платформы. Также продолжается систематическая работа по совершенствованию законодательства, разработке новых правил контроля, наращиванию институционального потенциала и укреплению кадрового состава.

Министр финансов Сахиль Бабаев подчеркнул важность продолжения мер по совершенствованию системы государственного финансового контроля, повышению эффективности контрольных мер и расширению риск-ориентированного подхода. Было отмечено, что в этих целях особое значение имеет расширение использования цифровых информационных систем и усиление первичных механизмов финансового контроля для раннего выявления и предотвращения финансовых нарушений.

Министр дал соответствующие поручения по повышению эффективности мер по устранению выявленных финансовых нарушений и усилению контроля за их исполнением, а также по ускорению работы над подготовкой новых правил и методических рекомендаций по проведению мероприятий финансового контроля.

Было отмечено, что использование информации, полученной из Централизованной системы управления информацией, в соответствующей подсистеме планирования контрольных мероприятий и создание электронной системы поэтапной проверки внесут существенный вклад в повышение эффективности и результативности механизмов контроля и укрепление прозрачности.