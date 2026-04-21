Еще один азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль ЧЕ

Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Тиране (Албания). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш представитель, выступающий в весовой категории до 87 кг, в поединке за третье место победил турка Догана Каю со счетом 5:1 и поднялся на пьедестал почета.