Еще один азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль ЧЕ Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Тиране (Албания). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш представитель, выступающий в весовой категории до 87 кг, в поединке за третье место победил турка Догана Каю со счетом 5:1 и поднялся на пьедестал почета.
Ранее бронзовым призером турнира также стал Рашад Мамедов (55 кг).
