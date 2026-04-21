Гребцы Азербайджана выступят на турнире в Италии

С 24 по 26 апреля в Италии пройдет международный турнир по академической гребле памяти Паоло де Алоэ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в престижных соревнованиях примет участие и сборная Азербайджана. Команда выступит под руководством тренера Владимира Морозова.

В состав азербайджанской делегации вошли три перспективных спортсмена - Азер Ильясов, Зия Мамедзаде и Нурлан Пашаев.

Азербайджанские гребцы постараются побороться за призовые места на международной регате.