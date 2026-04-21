«Жизнь, верная себе: 15 лет без Анара» - состоялось мероприятие, посвященное памяти Анара Мамедханова

21 апреля в Бакинском книжном центре состоялось мероприятие под названием "Жизнь, верная себе: 15 лет без Анара", посвященное памяти легендарного капитана команды "Парни из Баку" Анара Мамедханова, оставившего неизгладимый след в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие общественные деятели, известные представители сферы культуры, лица, близко знавшие Анара Мамедханова, а также представители медиа.

Основная цель мероприятия, организованного по случаю 15-й годовщины со дня смерти выдающегося общественного деятеля, заключалась в том, чтобы еще раз вспомнить богатый жизненный путь Анара Мамедханова, его творческое наследие, вклад в развитие азербайджанской молодежи, культуры юмора и общественной жизни, а также донести это наследие до будущих поколений.

Генеральный директор медиацентра "Хазар" Мурад Дадашев в своем выступлении поделился воспоминаниями об Анаре Мамедханове и рассказал об их дружеских отношениях. Он отметил, что Анар Мамедханов был личностью, умевшей объединять людей не только на сцене, но и в реальной жизни, и отличался своей позитивной энергией.

Супруга покойного Ирада Мамедханова в своем выступлении рассказала о его приверженности семейным ценностям, человеческих качествах, постоянном внимании и заботе, которые он проявлял к близким. Она отметила, что Анар Мамедханов был человеком глубокой духовности.

Народный писатель Эльмира Ахундова в своем выступлении предоставила информацию о книге "Анар Мамедханов. Судьба капитана", посвященной жизни Анара Мамедханова. Она отметила, что книга сформирована на основе воспоминаний различных людей и преследует цель донести жизненный путь Анара до более широкой аудитории.

Депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов в своем выступлении рассказал о глубокой любви Анара Мамедханова к родине, его высоком интеллекте и организаторских способностях, подчеркнув, что он занимал особое место в общественной жизни Азербайджана. Он отметил, что такие люди, как Анар Мамедханов, вечно живут в памяти людей.

Сын Анара Мамедханова Ислам Мамедханов в своем выступлении коснулся привязанности отца к родине, отметив, что он всегда старался высоко держать имя Азербайджана. Он подчеркнул, что наследие отца является большой ответственностью для их семьи.

Депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде и председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде также выступили и рассказали о богатом наследии Анара Мамедханова, его роли в общественной деятельности и делах, совершенных им для общества. Они подчеркнули, что его личность является примером как в профессиональном, так и в человеческом плане.

Переводчик книги "Анар Мамедханов. Судьба капитана" Рабига Назимгызы в своем выступлении отметила, что глубина его мыслей и человеческие качества живут и сегодня и вспоминаются с большим уважением.

В рамках мероприятия был продемонстрирован фильм, посвященный Анару Мамедханову.

Выступившие в завершение представители искусства поделились воспоминаниями об Анаре Мамедханове и особо подчеркнули его неоценимую роль в азербайджанской культуре. Они отметили, что дух и энергия, созданные Анаром Мамедхановым, живут и сегодня, вдохновляя новые поколения.