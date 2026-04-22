Ожидается, что нидерландский специалист Арне Слот останется главным тренером "Ливерпуля" в следующем сезоне, поскольку клуб близок к квалификации в Лигу чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, Слот сохраняет поддержку руководства "красных" в преддверии лета, в течение которого будет проделана дополнительная работа по улучшению состава.

После 33 туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 55 очков и занимают пятое место. "Ливерпуль" опережает "Челси", располагающийся на шестой строчке, на семь очков. В 34-м туре АПЛ команда Слота встретится с "Кристал Пэлас". Игра состоится 25 апреля.

Слот возглавляет "красных" с июля 2024 года.