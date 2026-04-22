Газ и гарантия стабильности

Автор: Лейла Таривердиева

В странах Евросоюза начался процесс заполнения газовых хранилищ. Отопительный сезон недавно завершился, и все усилия брошены на формирование запасов.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по состоянию на середину апреля, подземные газохранилища заполнены почти на 30 процентов (более 32 миллиарда кубометров). Согласно требованиям Еврокомиссии, с 1 октября по 1 декабря газохранилища стран-членов должны быть заполнены на 90 процентов.

Процесс идет, несмотря на повысившиеся из-за войны на Ближнем Востоке и борьбы за СПГ цены на газ. Ранее прогнозировалось, что к следующей зиме Евросоюз не сможет заполнить хранилища и на 70 процентов, однако нынешние темпы показывают, что Европа демонстрирует успехи в диверсификации источников поставок энергоресурсов.

Одним из таких источников является Азербайджан, уже доказавшим свою незаменимость.

В январе-марте 2026 года экспорт азербайджанского газа достиг 6,5 миллиарда кубометров. Из них 3 миллиарда кубометров пошли в Европу. В масштабах европейских закупок в целом это может показаться незначительной цифрой, тем не менее, европейские страны все чаще смотрят в сторону Южного Кавказа как на источник своей энергобезопасности. Потому что сотрудничество с Баку подразумевает надежность и стабильность и не подвержено влиянию политической конъюнктуры. То есть, покупая топливо у Азербайджана, европейские партнеры получают его без нагрузки в виде политики. Конечно, нефтегазовый экспорт для самого Азербайджана - это помимо доходов также укрепление места на международной арене, продвижение интересов, расширение поддержки позиции Баку в Европе по тем или иным вопросам. Это цели, а не условия бизнеса, который ведет Азербайджан. И можно констатировать, что практически все они достигнуты. Причем, без какого-либо ущерба или неудобств для импортеров. Баку строит свои отношения с партнерами, учитывая и их интересы. Поэтому все больше европейских стран в своих энергетических планах обязательно рассматривают взаимодействие с Азербайджаном.

В мае для участия в в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку прибудет Президент Сербии Александар Вучич. На днях сербский лидер позвонил Президенту Ильхаму Алиеву. Главы государств провели обмен мнениями о дальнейшем укреплении двусторонних отношений, обсудили планы, связанные с углублением экономического сотрудничества, развитием взаимодействия в энергической, инвестиционной сферах, новыми совместными проектами, представляющими стратегическое значение для обоих государств.

Неделей ранее в Баку побывала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. В интервью журналистам она отметила, что после ввода в эксплуатацию интерконнектора Сербия-Болгария эта страна импортирует азербайджанский газ уже третий год и параллельно совместно с азербайджанской стороной строит газовую электростанцию в Нише. За три года объем поставок вырос вдвое, составив в 2025 году 2 миллиона кубометров в сутки. Обсуждается увеличение поставок.

В настоящее время Азербайджан является ключевым партнером Сербии в диверсификации поставок энергоносителей. Договор между SOCAR и Srbijagas предусматривает поставку до 400 миллионов кубометров газа в год на период 2024-2026 гг. В апреле стороны продлили контракт на поставки газа до конца 2026 года. В перспективе обсуждается увеличение объемов импорта до 1 миллиарда кубометров в год. В этих целях Белград рассматривает строительство новых интерконнекторов через Северную Македонию и Грецию.

В ходе февральского визита в Белград Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения двух стран в энергетической сфере сейчас развиваются в многопрофильном формате. "Некоторое время назад мы начали экспортировать природный газ в Сербию и сегодня приняли решение увеличить объемы экспорта. Теперь мы также будем заниматься преобразованием экспортируемого в Сербию газа, что позволит получить дополнительные объемы чистой электроэнергии. Это создаст возможности как для сербского рынка, так и для будущего экспорта", - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана говорил о газовой электростанции мощностью 350 МВт электрической и 150 МВт тепловой энергии, которая строится при содействии азербайджанской стороны вблизи сербского города Ниш. В феврале Азербайджан и Сербия подписали соответствующее соглашение. Проект будет реализован совместным предприятием, созданным государственной сербской электроэнергетической компанией Elektroprivreda Srbije (EPS), государственным поставщиком газа Srbijagas и азербайджанской Госнефтекомпанией SOCAR.

После подписания соглашения министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович подчеркнула, что Азербайджан стал первым партером Сербии в диверсификации поставок газа, которые в дальнейшем обеспечат, по ее словам, долгосрочную стабильность энергетической системы страны.

На днях в европейских СМИ появилась информация о предстоящем в мае-июне визите в Азербайджан премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Энергетика является одной из основных составляющих итало-азербайджанских отношений.

Управляющий директор TAP (Трансадриатический трубопровод) Лука Скьеппати сообщил, что с начала коммерческой эксплуатации по трубопроводу в Италию было поставлено более 47,5 миллиарда кубометров природного газа. Он также отметил, что в целом по Европе через TAP было поставлено более 57 миллиардов кубометров газа, что способствует диверсификации маршрутов поставок и повышению устойчивости европейской газовой системы. Причем, Италия является основным направлением поставок азербайджанского газа через TAP и важным входным пунктом трубопроводных поставок на европейский рынок.

По данным итальянской компании Snam SpA, в 2025 году газ, транспортируемый через TAP, обеспечил около 16,5 процента общего импорта газа Италии и примерно 25 процентов импорта трубопроводного газа без учета СПГ. Недавно на компрессорной станции в Греции была проведена модернизация, что позволило увеличить пропускную способность системы на 1,2 миллиарда кубометров в год.

Политика Азербайджана заключается в том, чтобы поставлять свои энергоресурсы ка к можно большему числу стран. Среди экспортеров газа на сегодня наша страна обходит по этому показателю многих крупных поставщиков. В середине января начались поставки и в Западную Европу - в Германию и Австрию. Азербайджанский газ поступает в Европу по ТАР, идет через Грецию и Албанию в южную Италию. А оттуда уже в Австрию и Германию. В июне 2025 года SOCAR заключила десятилетний контракт с немецким энергохолдингом Sefe на поставку 1,5 миллиарда кубометров газа в год.

Возможность диверсификации поставок газа за счет азербайджанского топлива рассматривает и Словения, о чем в интервью Trend сказал министр окружающей среды, климата и энергетики этой страны Боян Кумер. По его словам, Словения находится в процессе диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов, и Азербайджан является частью этого процесса.

В декабре 2025 года венгерская компания MVM и SOCAR подписали двухлетнее соглашение, предусматривающее возможность закупки Венгрией по запросу в 2026-2027 годах до 0,8 миллиарда кубометров газа. Ранее о своем интересе к азербайджанскому газу официально заявила и Чехия. На сегодня Азербайджан является одним из крупнейших поставщиков нефти в эту страну, а теперь рассматриваются и возможности расширения энергосотрудничество, включив в него каспийский газ.

Коммерческие поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года. За менее чем шесть лет Азербайджан сумел заработать себе имидж надежного поставщика и честного партнера. Сейчас, оправившись от шока, европейские страны ищут источники, не отягощенные политической конъюнктурой и не зависящие от геополитических перипетий. Азербайджан в этом плане - лучшая альтернатива.