Союз Баку и Анкары становится ключевым фактором в Евразии

Тандем Баку-Анкара превратится в значимого дипломатического актора на всем евразийском пространстве.

Об этом в беседе с Day.Az сказал турецкий профессор и политолог Мехмет Юдже.

"Многоуровневая дипломатическая структура Анталийского дипломатического форума создает условия для повышения видимости средних держав в глобальной политике. В этом контексте тандем Турция-Азербайджан обладает значительными преимуществами. Сочетание членства Турции в НАТО, ее широкой дипломатической сети и опыта кризисного управления с ключевой ролью Азербайджана в энергетической геополитике формирует взаимодополняющий профиль силы. Эта синергия может усилить позиции двух стран на международных площадках, особенно в вопросах энергетической безопасности, транспортных коридоров и региональной стабильности. В перспективе этот тандем превратится в значимого дипломатического актора не только на региональном, но и на евразийском уровне", - сказал он.

По его словам, Анталийский дипломатический форум позиционируется как многосторонняя платформа, в основе которой лежит поиск решений глобальных проблем посредством диалога, объединяющая лидеров, дипломатов и экспертов из различных географических регионов. Основная цель форума - вернуть дипломатию в центр международной повестки в период, когда конфликты усиливаются, а глобальная система становится более хрупкой, а также вынести на обсуждение альтернативные пути решения.

"Встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума наглядно демонстрирует, что отношения между Азербайджаном и Турцией трансформировались в институционализированный стратегический союз, способный чувствительно реагировать на кризисы и вырабатывать геополитические рефлексы. Особенно в регионе Южного Кавказа, где усиливается конкуренция внешних акторов, линия Анкара-Баку приобретает еще более критическое значение. В этом контексте данная встреча посылает сигнал о том, что обе страны сохраняют и укрепляют способность действовать скоординированно", - сказал он.

Юдже отметил, что глобальный геополитический разлом, углубившийся в результате войны в Украине, сделал вопрос энергетической безопасности жизненно важным для Европы, что придает стратегическую ценность роли Азербайджана как поставщика энергии и позиции Турции как энергетического транзитного хаба.

"Аналогичным образом нестабильность на Ближнем Востоке, конкуренция в Восточном Средиземноморье и фактор регионального влияния Ирана расширяют рамки турецко-азербайджанского сотрудничества, выводя его за пределы Южного Кавказа и вписывая в более широкую архитектуру безопасности. В итоге линия Анкара-Баку в условиях современных региональных кризисов становится не только осью солидарности, но и стратегическим центром, обладающим потенциалом управления кризисами, проведения политики баланса и формирования регионального порядка. Основной посыл этой встречи ясен: Турция и Азербайджан выступают активными акторами, способными направлять кризисы и превращать их в возможности, действуя как скоординированная сила", - сказал Мехмет Юдже.

Политолог подчеркнул, что время проведения встречи было крайне критическим.

"Этот контакт не был обычной встречей лидеров в рамках высоко представленного форума, проходящего в Анталье. Он представлял собой совместный ответ сразу на два значимых геополитических процесса. Первый - вопрос формирования мира на Южном Кавказе. Второй - изменения в региональной безопасности и энергетическом балансе на фоне конфликта между США и Ираном. Поэтому встреча лидеров Азербайджана и Турции 17 апреля в Анталье показывает, что данный контакт выходит далеко за рамки двусторонних отношений. Дополнительный смысл встрече придает и то, что форум в этом году проходил под девизом "Преодоление неопределенностей при планировании будущего". Данную встречу следует рассматривать не как символический жест, а как шаг по координации управления кризисами", - сказал он.

По его словам, главный сигнал Анкары и Баку для Южного Кавказа заключается в том, что новую геополитическую модель региона будут формировать прежде всего сами региональные игроки.

"В этом контексте встреча Президента Эрдогана с премьер-министром Грузии в Анталье, где он подчеркнул важность устойчивого мира на Южном Кавказе и полной загрузки линии Баку-Тбилиси-Карс, показывает, что Турция рассматривает этот вопрос не только с точки зрения безопасности, но и через призму транспортной и коридорной геополитики. При этом Анкара не исключает нормализацию с Арменией, но связывает ее с урегулированием между Азербайджаном и Арменией. Основное послание на сегодня можно сформулировать так: поддержка миру есть, но этот мир не будет строиться в модели, игнорирующей приоритеты безопасности, суверенитета и связности Анкары и Баку", - сказал политолог.

Юдже отметил, что конфликт между США и Ираном еще более усилил значение данной встречи.

"С марта война с Ираном превратила южную границу Азербайджана в зону прямого кризисного управления, увеличив потребность в обеспечении пограничной безопасности, гуманитарной логистики и дипломатического балансирования. В этом смысле встреча Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Ильхама Алиева в Анталье отражает не только процесс урегулирования на Южном Кавказе, но и стремление предотвратить распространение иранского кризиса на Кавказ. Иными словами, Анкара и Баку продемонстрировали волю не допустить превращения Южного Кавказа во второй фронт ближневосточного конфликта. Это свидетельствует о том, что Турция и Азербайджан выстроили зрелое стратегическое партнерство, способное достигать общих целей с использованием различных инструментов. Искренний характер общения лидеров на форуме наглядно это подтвердил.

Таким образом, стратегическое послание встречи выходит за рамки традиционной формулы "братских стран". Суть заключается в том, что Турция и Азербайджан превращаются в геостратегический координационный центр, совместно управляющий взаимосвязанными кризисами - от энергетики и безопасности до транспортных коридоров и регионального баланса сил. В условиях, когда конфликт в районе Ормузского пролива угрожает энергетическим и торговым потокам, значение Турции как транзитного узла и Азербайджана как поставщика энергии и ключевого кавказского коридора существенно возрастает", - добавил политолог.

Али Гасымов