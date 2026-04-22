"Сабах" и "Карабах" сыграют за место в финале Кубка Азербайджана

Сегодня определится второй финалист Бизон Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ответном полуфинальном матче "Сабах" примет "Карабах".

Встреча пройдет на "Банк Республика Арена" и начнется в 20:00. Главным арбитром назначен Раван Гамзазаде.

Первая игра между командами завершилась результативной ничьей - 2:2.

Победитель двухматчевого противостояния в финале сыграет с "Зиря". Накануне бакинский клуб в ответной встрече полуфинала сыграл вничью с "Туран Товузом" (0:0) и вышел дальше благодаря победе в первом матче со счетом 2:0.

Отметим, что финал Кубка Азербайджана пройдет 13 мая на стадионе "Пэлмс Спорт Арена".