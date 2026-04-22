https://news.day.az/sport/1829473.html "Сабах" и "Карабах" сыграют за место в финале Кубка Азербайджана Сегодня определится второй финалист Бизон Кубка Азербайджана по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ответном полуфинальном матче "Сабах" примет "Карабах". Встреча пройдет на "Банк Республика Арена" и начнется в 20:00. Главным арбитром назначен Раван Гамзазаде.
"Сабах" и "Карабах" сыграют за место в финале Кубка Азербайджана
Сегодня определится второй финалист Бизон Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ответном полуфинальном матче "Сабах" примет "Карабах".
Встреча пройдет на "Банк Республика Арена" и начнется в 20:00. Главным арбитром назначен Раван Гамзазаде.
Первая игра между командами завершилась результативной ничьей - 2:2.
Победитель двухматчевого противостояния в финале сыграет с "Зиря". Накануне бакинский клуб в ответной встрече полуфинала сыграл вничью с "Туран Товузом" (0:0) и вышел дальше благодаря победе в первом матче со счетом 2:0.
Отметим, что финал Кубка Азербайджана пройдет 13 мая на стадионе "Пэлмс Спорт Арена".
