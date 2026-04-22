Сегодня в метро поезда будут ходить с опозданием

Сегодня в Бакинском метрополитене движение поездов по всем линиям будет организовано по графику субботнего дня.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", в связи с этим 22 апреля на всех линиях будет действовать субботнее расписание.

Интервалы движения поездов установлены следующим образом:

- по линии "Ахмедлы - 28 Мая" - 2 минуты 30 секунд

- по линии "28 Мая - Дярнягюль" - 5 минут

- по линии "28 Мая - Ичери-шехер" - 5 минут

С расписанием движения поездов по другим направлениям можно ознакомиться на официальном сайте метро.

Отмечается, что в связи с произошедшим накануне техническим инцидентом в Бакинском метрополитене продолжаются детальные проверки. Проведена предварительная оценка ситуации, а также осуществляются соответствующие технические и организационные мероприятия.

Ранее мы сообщали, что сегодня в работе бакинского метро произошел сбой, в результате чего на всех станциях бакинского метрополитена был временно ограничен вход пассажиров.