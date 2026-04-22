Назван тип людей, у которых риск деменции ниже на 15%

Чем более оптимистично человек смотрит на жизнь, тем ниже у него риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана. Работа опубликована в журнале Journal of the American Geriatrics Society (JAGS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы проанализировали данные более 9 тысяч пожилых американцев, которые на момент начала наблюдения не имели когнитивных нарушений. Участники проходили оценку уровня оптимизма каждые четыре года в рамках крупного проекта Health and Retirement Study, а их когнитивное состояние отслеживали с 2006 по 2020 год.

Исследование показало, что более высокий уровень оптимизма связан с меньшим риском деменции. Каждое увеличение показателя оптимизма на одну стандартную единицу снижало вероятность развития заболевания примерно на 15%.

"Это примерно разница между человеком со средним уровнем оптимизма и тем, кто заметно более оптимистичен, чем средний человек", - пояснила руководитель работы Сэде Стенлунд.

Поскольку все участники изначально были когнитивно здоровы, исследователи считают, что именно оптимизм влияет на риск деменции, а не наоборот.

Ученые предполагают несколько возможных объяснений. Оптимистичные люди чаще занимаются спортом, лучше справляются со стрессом, сохраняют активную социальную жизнь и поддерживают умственную активность - все это считается факторами защиты мозга.

Авторы также подчеркивают, что оптимизм - не только врожденная черта, но и навык, который можно развивать. Например, помогает простая практика благодарности: ежедневно записывать три вещи, за которые человек благодарен.

По мнению исследователей, такие данные могут быть полезны для программ профилактики деменции и поддержки когнитивного здоровья в пожилом возрасте.