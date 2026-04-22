Азербайджанские борцы сразятся за медали на чемпионате Европы

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Тиране три азербайджанских борца греко-римского стиля проведут решающие поединки за медали.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в третий соревновательный день Хасрат Джафаров (67 кг) в финале встретится с представителем Турции Муратом Фыратом.

Гурбан Гурбанов (82 кг) в поединке за "золото" сразится с выступающим под эгидой UWW Адлетом Тюлюбаевым.

Нихат Мамедли (60 кг) поборется за бронзовую награду в схватке против Сюнера Кононова (UWW).

Отметим, что чемпионат Европы завершится 26 апреля. Ранее бронзовые медали Азербайджану принесли Рашад Мамедов (55 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).