Прокуратура проводит проверки в ИВ Гянджи

Прокуратура проводит расследование в Исполнительной власти города Гянджа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, расследование начато Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре на основании обращения Счетной палаты.

Отмечается, что в ходе аудита, проведенного Счетной палатой в Исполнительной власти Гянджи, были выявлены серьезные финансовые нарушения по строительным и ремонтным проектам. Аудит охватывал 2023-2025 годы, в рамках проверки было изучено использование 192 млн манатов.

По данным, в проекте "Строительство Гянджинского спортивного комплекса" стоимость работ была завышена на 9,52 млн манатов. По 249-квартирному жилому дому выявлена переплата в размере 1,28 млн манатов.

Кроме того, сообщается о переплатах на сотни тысяч манатов при ремонте жилищного фонда, капитальном ремонте дорог и благоустройстве.

Счетная палата отметила, что часть излишне выплаченных средств уже возвращена в государственный бюджет, а по ряду случаев судебные разбирательства продолжаются.