Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, однако днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Утром местами будет туман. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75%.

В районах Азербайджана в основном ожидается погода без осадков, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах возможны периодические осадки. Местами дожди могут быть кратковременно интенсивными, ожидаются грозы, возможен град, в горных районах - снег. В отдельных местах будет туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 1-6° тепла, днем - 13-18° тепла.

