Азербайджан увеличил экспорт газа в Грузию более чем на 14%

Экспорт природного газа из Азербайджана в Грузию в первом квартале 2026 года составил 0,8 миллиарда кубометров против 0,7 миллиарда кубометров за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Таким образом, поставки газа в Грузию выросли примерно на 14,3 процента в годовом выражении.

В целом за январь-март 2026 года Азербайджан экспортировал 6,5 миллиарда кубометров газа, включая 3 миллиарда кубометров в Европу, 2,4 миллиарда кубометров в Турцию (из которых 1,5 миллиарда кубометров были транспортированы по TANAP), 0,8 миллиарда кубометров в Грузию и 0,3 миллиарда кубометров в Сирию.

За указанный период добыча природного газа в Азербайджане составила 12,6 миллиарда кубометров.

Добыча включала 3,5 миллиарда кубометров на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли", 6,9 миллиарда кубометров на месторождении "Шах Дениз", 0,4 миллиарда кубометров на месторождении "Абшерон" и 1,8 миллиарда кубометров, обеспеченных SOCAR.