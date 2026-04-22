Lufthansa отменит 20 тысяч рейсов ради экономии авиатоплива

Флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa отменит 20 тысяч рейсов с июня по октябрь 2026 года, чтобы сэкономить авиационное топливо на фоне кризиса энергоносителей, вызванного войной США и Израиля с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на DW, об этом сообщили в авиакомпании.

Представители Lufthansa считают, что отмена этих рейсов позволит сэкономить свыше 40 тысяч тонн топлива. При этом эффективность авиакомпании, оцениваемая в доступных пассажиро-километрах (этот показатель равен числу доступных мест, умноженному на количество километров, пройденных транспортным средством), уменьшится менее чем на один процентный пункт. Этого, как утверждают в Lufthansa, удастся достичь за счет сокращения ближнемагистральных "нерентабельных маршрутов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена при одновременном расширении существующих рейсов из Цюриха, Вены и Брюсселя". Изменения затронут и шестой хаб компании - в Риме.

Назвать рейсы, которые не будут выполняться с июня по октябрь, в Lufthansa пообещали в конце апреля. При этом компания уже сейчас проводит отмены полетов, запланированных на даты до 31 мая. К примеру, 20 апреля Lufthansa отменила первые 120 ежедневных рейсов. В частности, временно прекращены перелеты из Франкфурта-на-Майне в польские Быдгощ и Жешув, а также в норвежский Ставангер.