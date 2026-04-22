В Турции потерпел крушение транспортный вертолет
В Турции потерпел крушение тяжелый транспортный вертолет.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны.
"Наш тяжелый транспортный вертолет CH-47 из Командования военно-воздушных сил потерпел крушение в районе Тембелли в Анкаре, где он выполнял учебный полет, по неизвестной пока причине.
Среди нашего персонала нет пострадавших.
Причина аварии будет установлена в ходе детального расследования", - сообщили в ведомстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре