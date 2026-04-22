Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,38 доллара США, или 0,3% и составила 110,89 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,45 доллара США или 0,4%, и составила 107,84 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 2,53 доллара США или 3,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 82,26 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,73 доллара США или 1,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 107,69 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.