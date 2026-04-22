В Азербайджане выросли пенсионные выплаты

В январе-марте этого года на выплату пенсий было направлено 1 млрд 955 млн манатов, что на 11% (187 млн манатов) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты.

С начала текущего года пенсии были проиндексированы и увеличены на 9,3%. После повышения средний размер ежемесячной пенсии достиг 594 манатов, в том числе средняя пенсия по возрасту - 632 маната.

В течение января-марта было назначено 11 тысяч пенсий, а с начала внедрения электронной системы назначения пенсий в 2019 году - 190 тысяч пенсий были назначены в проактивном порядке через электронную систему.