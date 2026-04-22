Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран финансово рушится.

Как передает Day.Az, об этом Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, страна ежедневно теряет около 500 миллионов долларов и остро нуждается в поступлении денежных средств, в том числе через открытие Ормузского пролива.

Трамп также отметил, что власти Ирана сталкиваются с проблемами при выплате зарплат сотрудникам государственного сектора. По его утверждению, жалобы на задержки поступают, в том числе, от военных и полиции.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом.