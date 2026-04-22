На Каспии произошло землетрясение

Об этом сообщили Day.Az в Бюро по исследованию землетрясений при Республиканском центре сейсмологической службы.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 14:07 по местному времени.

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на глубине 5 км.