На Каспии произошло землетрясение
В Каспийское море произошло землетрясение.
Об этом сообщили Day.Az в Бюро по исследованию землетрясений при Республиканском центре сейсмологической службы.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 14:07 по местному времени.
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на глубине 5 км.
