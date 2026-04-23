Два поезда столкнулись в Дании

Два пассажирских поезда столкнулись в Дании. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные экстренные службы.

Отмечается, что столкновение было лобовое.

В местных службах экстренной помощи сообщили, что пострадали от пяти до десяти человек. Остальные пассажиры покинули поезда, никто не остался заблокированным в вагонах. На место происшествия выдвинулись спасатели.

Инцидент произошел к северу от Копенгагена, на железнодорожной линии, соединяющей города Хиллерод и Кагеруп, говорится в заявлении полиции.