Два поезда столкнулись в Дании

https://news.day.az/world/1829804.html
Два пассажирских поезда столкнулись в Дании. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные экстренные службы.
Отмечается, что столкновение было лобовое.
В местных службах экстренной помощи сообщили, что пострадали от пяти до десяти человек. Остальные пассажиры покинули поезда, никто не остался заблокированным в вагонах. На место происшествия выдвинулись спасатели.
Инцидент произошел к северу от Копенгагена, на железнодорожной линии, соединяющей города Хиллерод и Кагеруп, говорится в заявлении полиции.
