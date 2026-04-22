https://news.day.az/world/1829649.html Небольшой самолет врезался в линии электропередач в США - ВИДЕО Небольшой самолет врезался в линии электропередач в Пакоиме, Калифорния, США, вызвав сильный взрыв. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Свидетели происшествия успели вытащить 72-летнего пилота, выведя его в безопасное место.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре