В Бакинском метро сократили интервалы между поездами

В связи с техническим инцидентом, произошедшим 21 апреля, продолжаются оперативные меры по устранению последствий.

Как сообщает Day.Az, в Бакинском метрополитене с 12:00 на линиях курсируют 28 пар поездов.

Обновленные интервалы движения:

- по линии "Ахмедлы - 28 Мая" - с 2 минут 30 секунд до 2 минут 8 секунд

- по линии "28 Мая - Дярнягюль" - с 5 минут до 4 минут 15 секунд

- по линии "28 Мая - Ичеришехер" - с 5 минут до 4 минут 15 секунд

График движения по другим направлениям доступен по ссылке:

Работы по дальнейшему сокращению интервалов между поездами продолжаются.

Ранее мы сообщали, что 21 апреля в работе бакинского метро произошел сбой, в результате чего на всех станциях бакинского метрополитена был временно ограничен вход пассажиров.