Директор Клинического медицинского центра освобожден от должности

Директор Клинического медицинского центра Кёнуль Алекперов освобожден от занимаемой должности.

Как передает Day.Az, об этом он сам сообщил порталу Bakupost.az.

По его словам, сегодня его пригласили в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), где было принято его заявление.

Алекперов отметил, что в дальнейшем намерен заняться педагогической деятельностью:

"Я - заслуженный врач. Являюсь автором учебника. Возможно, буду работать преподавателем в университете. Либо продолжу деятельность в одной из частных клиник в качестве врача".

Отметим, что Кёнуль Алекперов по специальности анестезиолог-реаниматолог. В 2017 году он возглавлял пилотный проект по обязательному медицинскому страхованию в Мингячевире, а затем - соответствующую рабочую группу.

С 2021 года занимал должность директора Клинического медицинского центра.