На Кубке Европы в Баку выступят 194 гимнастки из 31 страны

Стало известно количество участников Кубка Европы по художественной гимнастике, который состоится в Баку. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, за медали турнира поборются 194 спортсменки из 31 страны. Из общего числа участниц 137 выступят во взрослой категории, еще 57 - в юниорской.