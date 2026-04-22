На Кубке Европы в Баку выступят 194 гимнастки из 31 страны Стало известно количество участников Кубка Европы по художественной гимнастике, который состоится в Баку. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, за медали турнира поборются 194 спортсменки из 31 страны. Из общего числа участниц 137 выступят во взрослой категории, еще 57 - в юниорской.
На Кубке Европы в Баку выступят 194 гимнастки из 31 страны
Стало известно количество участников Кубка Европы по художественной гимнастике, который состоится в Баку.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, за медали турнира поборются 194 спортсменки из 31 страны.
Из общего числа участниц 137 выступят во взрослой категории, еще 57 - в юниорской.
Кубок Европы пройдет в столице Азербайджана с 30 апреля по 3 мая.
