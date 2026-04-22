Азербайджан представил свой павильон на выставке RES 2026 EXPO в Астане

В Астане в рамках Международной выставки зеленых технологий и устойчивых решений RES 2026 EXPO представлен павильон Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, азербайджанская экспозиция оформлена в экологической тематике и знакомит посетителей с природоохранной повесткой и отдельными элементами национальной культуры.

В павильоне представлены издания "Красной книги" Азербайджана, а также мультимедийные материалы, посвященные экологическим проектам и инициативам по озеленению. На экранах демонстрируются визуальные материалы о соответствующих объектах и проектах.

Отдельную часть экспозиции составляют декоративные и текстильные элементы. Кроме того, посетителям представлены информационные и промоматериалы.

RES 2026 EXPO выступает профессиональной платформой, объединяющей государственные органы, бизнес, инвесторов, международные организации, научное и экспертное сообщество для обсуждения и внедрения практических решений в области экологии и "зеленой" экономики.

Ожидается участие более 300 компаний из 30 стран, свыше 1500 делегатов и 20 тыс. профессиональных посетителей.