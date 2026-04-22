На сессии Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам подчеркнута стратегическая значимость WUF13

21-22 апреля состоялась первая сессия Исполнительного совета Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) на 2026 год.

Как сообщает Day.Az, одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на международном мероприятии, стала 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая через месяц пройдет в Азербайджане. Была представлена подробная информация о ходе подготовки к форуму, осуществляемой Правительством Азербайджана совместно с UN-Habitat.

Отмечалось, что основная тема Всемирного форума городов (WUF13) - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и посления" в настоящее время является одной из самых актуальных в мире. Это нашло отражение в активных обсуждениях странами-участницами, сопровождавшихся многочисленными ссылками на WUF13, который состоится в мае в Баку. Особо подчеркивалась долгосрочная стратегическая значимость WUF13 для глобальной повестки устойчивого городского развития.

В ходе заседания был заслушан доклад постоянного представителя Азербайджана Султана Гаджиева, представившего план работы на 2026 год от имени Азербайджана и Сомали - сопредседателей Открытой межправительственной экспертной рабочей группы по инициативе "Доступное жилье для всех" (OEWG-H) при Программе ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Кроме того, страны-члены были проинформированы о проделанной работе в рамках второго Африканского форума городов (AUF2), состоявшегося 8-10 апреля этого года в Найроби, а также запланированных мероприятиях на текущий год, включая Всемирный форум городов (WUF13). Отмечалось активное участие делегации во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальным координатором WUF13 Анаром Гулиевым, подчеркивалась содержательная связность между AUF2 и WUF13.