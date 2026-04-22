Арестован подросток, задержанный за нанесение травм однокласснику в Баку
Суд вынес решение в отношении подростка, задержанного за нанесение травм своему однокласснику в Баку.
Как передает Day.Az, сегодня в Ясамальском районном суде было рассмотрено соответствующее представление и принято решение.
Решением суда в отношении подростка избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Отметим, что 20 апреля ученик IX класса средней школы №286 нанёс травмы своему однокласснику.
Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.
Сообщается, что подросток 2010 года рождения облил другого подростка (2011 года рождения) спиртом и поджег зажигалкой.
Пострадавший был госпитализирован с ожогами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре