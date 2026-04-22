Более 2000 азербайджанских детей родились с заболеваниями после Чернобыльской катастрофы

После Чернобыльской катастрофы более 2000 азербайджанских детей родились с различными заболеваниями.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель общественного объединения "Союз инвалидов Чернобыля в Азербайджане" Миргасан Гасанов.

По его словам, в процессе ликвидации последствий трагедии участвовало более 8500 азербайджанцев.

"Чернобыльская катастрофа считается одной из крупнейших катастроф XX века. В результате этой трагедии сотни тысяч людей подверглись воздействию высоких доз радиации, и около 350 000 человек были вынуждены эвакуироваться из радиоактивно загрязненных районов", - сказал М. Гасанов.

Отметим, что с момента аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году вблизи Припяти на севере Украины, прошло 40 лет.