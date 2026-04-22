США разделили страны НАТО на хорошие и плохие

Администрация президента США Дональда Трампа разделила страны НАТО на "хорошие" и "плохие" в зависимости от их вклада в деятельность альянса. Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Белый дом составил нечто вроде списка "хороших и плохих" стран НАТО, пока администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну против Ирана", - сказано в публикации.

Как утверждается, документ был разработан американскими чиновниками в рамках подготовки к встрече Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В его основу легла инициатива шефа Пентагона Пита Хегсета, предложившего поощрять союзников, которые "проявляют инициативу", и, напротив, наказывать страны альянса, не выполняющие свои обязательства по коллективной обороне.