Балтийский вектор внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Вне всякого сомнения, официальный визит Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан стал важным индикатором качественных изменений в архитектуре двусторонних отношений Баку и Риги. Уже первые шаги латвийского лидера в Баку задали тон всему визиту, продемонстрировав высокий уровень политической чувствительности и уважения к исторической памяти азербайджанского народа.

Посещение Аллеи почетного захоронения, возложение венка к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, почтение памяти академика Зарифы Алиевой, а также других выдающихся деятелей нашей страны - это не просто дипломатический ритуал. Это был четкий сигнал: Латвия осознает значимость исторической и политической идентичности Азербайджана. Визит в Шехидляр хиябаны и возложение венка к мемориалу "Вечный огонь" закрепили этот месседж, подчеркнув уважение к борьбе Азербайджана за независимость и территориальную целостность.

Это, безусловно, способствовало созданию позитивного фона для переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. И уже в официальных заявлениях сторон стало ясно: речь идет не о поддержании контактов, а о выводе отношений на новый уровень. Тут стоит напомнить, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Латвией были установлены в 1994 году, вскоре после восстановления независимости обеими странами. На протяжении длительного времени эти связи развивались преимущественно в рамках общих европейских и постсоветских форматов, не выходя на уровень интенсивного двустороннего взаимодействия.

Тем не менее, обе страны имели схожие исходные позиции: трансформация политических систем, интеграция в международные институты, поиск устойчивых моделей экономического роста. Латвия сделала ставку на евроатлантическую интеграцию, став членом ЕС и НАТО, тогда как Азербайджан избрал более гибкую, многовекторную внешнюю политику.

Именно это различие долгое время сдерживало углубление отношений. Однако в последние годы ситуация начала меняться. Энергетическая политика Азербайджана, его роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также растущая геополитическая значимость Южного Кавказа сделали Баку важным партнером для стран ЕС, включая государства Балтии.

Итоги нынешнего визита это наглядно подтверждают. Имело место подписание целого пакета документов, охватывающего ключевые сферы: безопасность и взаимодействие МВД, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, консульское сотрудничество, фитосанитарный контроль, пограничное взаимодействие. Как видим, сотрудничество между нашими странами выходит за рамки деклараций и приобретает практическое измерение - с конкретными планами, сроками и институциональными механизмами реализации.

Важно отметить, что нынешний этап азербайджано-латвийских отношений строится на прагматизме. В отличие от многих других направлений здесь отсутствует идеологическая нагрузка. Стороны фокусируются на конкретных выгодах: торговля, логистика, безопасность, сельское хозяйство. На фоне трансформации мировой системы и ослабления прежних центров силы именно такие прагматичные союзы становятся наиболее устойчивыми. Азербайджан, усиливая позиции в Балтийском регионе, фактически диверсифицирует свои внешнеполитические и экономические связи.

При этом визит Ринкевичса не является изолированным событием. Он органично вписывается в более широкую тенденцию активизации отношений Азербайджана со странами Балтии. Всего неделей ранее Баку посетила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, и этот визит также был охарактеризован как успешный, продуктивный и взаимовыгодный. Такая последовательность дипломатических контактов говорит о формировании устойчивого балтийского вектора внешней политики Азербайджана. И здесь прослеживается взаимный интерес.

Для стран Балтии Азербайджан - это надежный энергетический партнер, важный транзитный узел между Европой и Азией, фактор стабильности на Южном Кавказе. Для Азербайджана же страны Балтии - это окно в североевропейское и скандинавское пространство, союзники внутри ЕС по ряду направлений. Именно в этом - главный итог происходящего: Азербайджан не просто расширяет географию контактов, а выстраивает качественно новую систему международных связей, где Балтия занимает всё более заметное место.