Китай показал космическую станцию "Тяньгун" - ВИДЕО
Китайские специалисты представили кадры изнутри орбитальной станции "Тяньгун", продемонстрировав ее внутреннее устройство и модули.
Как сообщает Day.Az, станция была построена всего за 18 месяцев, что стало одним из самых быстрых проектов подобного масштаба в космической отрасли страны.
Отдельное внимание привлекли сообщения о применении технологий ионной тяги, рассматриваемых как перспективное направление для будущих космических миссий.
