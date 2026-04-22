Робот стал звездой полумарафона в Пекине

В столице Китая Пекине состоялось необычное спортивное событие, привлекшее внимание пользователей социальных сетей по всему миру. 19 апреля здесь прошел полумарафон, в котором вместе с людьми приняли участие гуманоидные роботы.

Как сообщает Day.Az, одним из главных героев забега стал робот, который стал вирусной звездой китайских соцсетей после финиша. Устройство заняло последнее место, однако именно его участие вызвало наибольший интерес у зрителей и онлайн-аудитории.

В Пекине впервые в таком формате был организован полумарафон с участием человекоподобных роботов. Победитель среди участников показал стабильную работу на протяжении всей дистанции, преодолев ее без остановок и технических пауз. Более того, он установил общий для людей и роботов результат, который уже называют своеобразным мировым рекордом в рамках подобных гибридных соревнований.