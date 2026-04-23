США обозначили жесткое требование к Ирану по обогащенному урану
Президент США Дональд Трамп обозначил ключевые условия Вашингтона на переговорах с Ираном, потребовав передачи обогащенного урана, и ожидает ответа Тегерана.
Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.
"Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу, чтобы угрожать Соединенным Штатам и нашим союзникам, и иранцы должны передать обогащенный уран, который находится в их распоряжении. Благодаря успеху операции Midnight Hammer президенту важно, чтобы они передали этот обогащенный уран", - сказала Левитт.
По ее словам, позиция США по данному вопросу остается жесткой и однозначной.
