США обозначили жесткое требование к Ирану по обогащенному урану

Президент США Дональд Трамп обозначил ключевые условия Вашингтона на переговорах с Ираном, потребовав передачи обогащенного урана, и ожидает ответа Тегерана.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.

"Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу, чтобы угрожать Соединенным Штатам и нашим союзникам, и иранцы должны передать обогащенный уран, который находится в их распоряжении. Благодаря успеху операции Midnight Hammer президенту важно, чтобы они передали этот обогащенный уран", - сказала Левитт.

По ее словам, позиция США по данному вопросу остается жесткой и однозначной.