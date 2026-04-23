В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Рубене Варданяне и Анне Юдковской.

Когда юридическая защита "миллиардера в окопах" Рубена Варданяна окончательно пробила дно, в ход пошла тяжелая артиллерия - коллективные доносы и копание в чужом белье. Пост в армянских каналах о жалобе на Анну Юдковскую - это идеальный пример того, как выглядит стадия отчаяния.

Армянские "детективы" обнаружили, что Юдковская - партнер в украинской юрфирме, которая оказывала услуги SOCAR. По этой логике, если вы когда-то заправляли машину на азербайджанской заправке, вы - агент Баку. С нетерпением ждем исков против всех юристов мира, работавших с глобальным бизнесом.

Аргумент про мужа Юдковской - это вообще шедевр. Человека обвиняют в том, что её супруг поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Ребята, откройте устав ООН: её муж поддерживает международное право. Но для авторов доклада признание границ - это "политическая предвзятость".

Самый смешной момент: претензия, что Юдковская не взяла самоотвод из-за "связи Варданяна с РФ". Напомним: Рубен лично выкинул российский паспорт, публично отказался от гражданства и поехал в Карабах играть в мессию. А теперь его сторонники кричат: "Почему его не судят как россиянина?!"

Вы уже определитесь: он гордый "госминистр" или он прячется за широкую спину Москвы, когда припекло?

Апелляция к этике от Артака Бегларяна - это отдельный вид комедии. Человек, годами представлявший незаконный режим, рассуждает о прозрачности и нейтральности. Это как если бы лиса подала жалобу на плохую вентиляцию в курятнике.

Рабочая группа ООН вынесла решение. Оно, очевидно, оказалось настолько болезненным для Варданяна, что его пиарщики перешли в режим бешеного принтера.

Попытка снести вердикт через атаку на одного эксперта - это юридическое харакири. Вместо того чтобы защищать подзащитного, они просто расписываются в том, что международные институты их больше не слушают.

Продолжайте наблюдение. Скоро в связях с Азербайджаном обвинят генсека ООН.