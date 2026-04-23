В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Рубене Варданяне и его обращении.

Вчера из бакинской камеры Рубен Варданян обратился к омбудсмену Армении Анаит Манасян с неожиданным предложением: а не организовать ли ей, знаете ли, выездную инспекцию в Баку? И желательно - в компании родственников других армянских заключённых. А для совсем домашней атмосферы пусть к официальной делегации присоединится его супруга Вероника Зонабенд.

Подобная инициатива являет собой по-настоящему свежий взгляд на пенитенциарную систему. Зачем скучные письма и формальные запросы по дипломатическим каналам, когда можно сразу заказать групповой VIP-визит? Международное право в интерпретации Варданяна звучит как сервис бронирования: "Хотите посетить? Моя жена готова вас сопровождать".

Представьте картину: азербайджанская сторона открывает ворота, видит госпожу Зонабенд - и тут же роняет все обвинения, разводит руками и несёт шампанское со словами: "Простите, мы не знали, что у вас такая убедительная супруга". Гроссмейстерский ход, ничего не скажешь. Даже за решёткой эго миллиардера продолжает верить, что мир вращается вокруг его личных связей и семейных бонусов.

Однако иллюзии быстро разбились о бюрократическую стену. Реальность, как всегда, оказалась прозаичнее и жёстче. Анаит Манасян ответила без театрального пафоса - холодно, профессионально и предельно чётко. Она мягко, но безжалостно отметила все эти фантазии: омбудсмен - это не личный адвокат по вызову, не курьер для гневных посланий мировым лидерам и уж точно не организатор семейных экскурсий в чужие тюрьмы.

Этим ответом она поставила жирную точку. Не каждый день увидишь, как популистский порыв настолько эффектно спотыкается о действительность и впечатывается в бетон.