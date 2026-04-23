Азербайджан приветствует инициативу Казахстана по сохранению Каспия

Азербайджан приветствует инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.

"Мы благодарны за сотрудничество с UNEP, однако необходимо участие всей системы ООН, а также международных финансовых институтов, доноров и экспертного сообщества.Такая поддержка крайне важна для будущего нашего региона, а также для стабильности и процветания в более широком масштабе", - сказал М. Бабаев.

Он отметил, что Азербайджан будет работать вместе с соседями, чтобы и дальше продвигать эту тему на глобальной повестке и защищать интересы прикаспийских сообществ.

"Мы не позволим игнорировать нарастающий кризис и призываем всех партнеров, все прикаспийские государства и международные организации перейти от слов к действиям", - заключил представитель Президента.

Отметим, что, выступая накануне на открытии саммита, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению дальнейшей деградации Каспийского моря и создал Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества.