Для расширения поставок нефти по БТД необходимо увеличение объемов со стороны Казахстана

Для расширения поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) необходимо увеличение объемов со стороны Казахстана.

Как передает Day.Az, об этом заявил исполняющий обязанности директора по торговым операциям компании SOCAR Trading Таги Таги-заде на втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

"Казахстан транспортирует нефть по маршруту БТД, поскольку признает наличие различий в стоимости. Речь идет о качестве маршрута, времени доставки, стоимости рейса, структуре ценообразования, расходах на страхование и других факторах", - сказал он.

По словам представителя SOCAR Trading, все эти элементы действительно присутствуют, и маршрут БТД является более безопасным и более ценным экспортным направлением для региона и он сохраняет этот статус и сегодня.

"При этом наши коллеги из Казахстана, несмотря на то, что справедливо отмечают высокую стоимость транспортировки, поскольку им необходимо осуществлять кросс-каспийские перевозки, внутреннюю транспортировку по территории Казахстана и дальнейшую доставку в Джейхан, всё равно рассматривают БТД как хорошую альтернативу существующим маршрутам. Для дальнейшего расширения использования маршрута БТД со стороны Казахстана ключевым фактором может стать увеличение объемов поставок", - заключил Т.Таги-заде.

Отметим, что акционерами BTC Co. являются: bp (30,10%), SOCAR (32,97%), MOL (8,90%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), ITOCHU (3,40%), ONGC Videsh (3,10%), ExxonMobil (2,50%) и INPEX (2,50%).