Министр ВМФ США покинул свою должность

Министр военно‑морских сил США Джон Фелан покинул должность.

Как передает Day.Az, об этом написал главный спикер Пентагона Шон Парнелл на своей странице в X.

"От имени министра войны и заместителя министра войны мы выражаем благодарность министру Фелану за его службу Департаменту и Военно-морским силам Соединенных Штатов.

Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях.

Заместитель министра Ханг Као станет исполняющим обязанности министра ВМФ", - написал он.

Позднее Axios со ссылкой на источники заявил, что Фелан ушел в отставку на фоне разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Источник издания утверждает, что Фелан "не ладил" с главой Пентагона, хотя при этом поддерживал рабочие отношения с президентом США.

Собеседник Axios охарактеризовал ситуацию как конфликт восприятия полномочий. "Фелан не понимал, что он не начальник. Его работа заключается в выполнении отданных приказов, а не тех, которые, по его мнению, должны быть отданы", - пишет Axios со ссылкой на источника.