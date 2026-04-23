В Японии придумали, как сделать фехтование зрелищнее

В Японии представили систему Fencing Visualized, способную в реальном времени отслеживать движение шпаги и визуализировать его в виде цветного шлейфа.

Как передает Day.Az, разработка основана на технологиях компьютерного зрения и не требует датчиков или специальных маркеров. Помимо этого, система способна распознавать действия спортсменов и интерпретировать их приемы.

Технология призвана сделать фехтование более понятным для зрителей, поскольку высокая скорость движений зачастую затрудняет восприятие боя.