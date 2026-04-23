В Агсу атохулиганы похвастались трюками и попали под арест

В Агсу водители устроили автохулиганство в свадебном кортеже.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Агсуинского районного отдела полиции в ходе проведенных профилактических мероприятий задержали водителей Джамиля Гурбанова и Юсифа Юсифова.

Они, управляя автомобилями марок Mercedes и Tofas, в составе свадебного кортежа систематически грубо нарушали правила дорожного движения и создавали опасность для других участников движения. Свои действия они сняли на камеру и разместили в социальных сетях.

Собранные в отношении водителей материалы направлены в районный суд для рассмотрения.

По решению суда Гурбанов и Юсифов лишены права управления транспортными средствами сроком на 1 год, а также каждый из них арестован в административном порядке на 15 суток.