В некоторых частях Хырдалана и Мингячевира временно не будет света

В некоторых частях Хырдалана и Мингячевира ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что сегодня на территории Абшеронского районного управления по энергоснабжению и сбыту (RETSİ) будут проводиться ремонтно-профилактические работы на линиях электропередачи напряжением 6 кВ.

В связи с этим с 10:30 до 15:30 в части города Хырдалан будет введено ограничение на подачу электроэнергии. После завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.

Кроме того, на территории Мингячевирской электросети будут проведены ремонтные работы на городской воздушной линии №18 напряжением 6 кВ, отходящей от подстанции "Кархана-601" (35/6 кВ).

"В связи с этим с 10:00 до 13:00 в части улиц 20 Января и Наримана Нариманова будет ограничена подача электроэнергии. После завершения работ жилые районы будут обеспечены более качественным электроснабжением", - сообщили в ведомстве.